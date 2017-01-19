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    Венгер: «Нам не нужен Пайет»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением по поводу нападающего «Вест Хэма» Димитри Пайета.

    «Нам не нужен Пайет, потому что в команде и так хватает креативных футболистов. Я ценю его талант, но сейчас мы не ищем игроков такого формата», — сказал француз.

    В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18-ти матчах английской Премьер-лиги и забил два гола.

    Напомним, накануне Пайет поклялся больше не надевать майку «Вест Хэма» в ответ на нежелание клуба отпускать его в «Марсель».

    Источник: BBC

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    19.01.2017 15:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 января 2017, 05:10

      Да и хрен с ним...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 января 2017, 04:35

      Сказал бы сразу денег нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 20 января 2017, 13:54

      Не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 19 января 2017, 18:01

      Брешет Венгер, он и про Андрея Аршавина в свое время такое говорил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 января 2017, 17:35

      может кинуть

      1
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