Венгер: «Нам не нужен Пайет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением по поводу нападающего «Вест Хэма» Димитри Пайета.

«Нам не нужен Пайет, потому что в команде и так хватает креативных футболистов. Я ценю его талант, но сейчас мы не ищем игроков такого формата», — сказал француз.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18-ти матчах английской Премьер-лиги и забил два гола.

Напомним, накануне Пайет поклялся больше не надевать майку «Вест Хэма» в ответ на нежелание клуба отпускать его в «Марсель».