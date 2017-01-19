Автор новой эмблемы «Ювентуса»: «Мы стремимся завоевать популярность не только среди фанатов футбола»

Итальянский дизайнер Манфреди Рикка, создавший новый логотип «Ювентуса» в минималистическом стиле, рассказал о предназначении данного хода.

«Ключевая цель — увековечить роль клуба в мировом футболе и также обратиться к тем, кто далек от игры. Идея в том, чтобы убедиться, что брэнд клуба любят не только футбольные болельщики», — сказал Рикка.

После 19-ти туров чемпионата Италии бьянконери лидируют в турнирной таблице.