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    «Зенит» будет адаптировать стадион «Крестовский» к Евро-2022

    «Зенит» займется адаптацией стадиона «Крестовский» к чемпионату Европы-2020, о чем сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

    В ближайшее время власти города передадут стадион футбольному клубу в управление и эксплуатацию на 49 лет. Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что эксплуатация стадиона на Крестовском острове будет обходиться клубу в 700 млн рублей в год.

    Напомним, что «Крестовский» примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018. На европейском первенстве 2020 года стадион примет три встречи на групповом этапе и четвертьфинал.

    Источник: ТАСС

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    19.01.2017 09:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:44

      Господи, столько денег, всем жителям России раздали бы , каждый Россиянин мог купить по 1-2 квартиры, если не больше.... (Мы не ведаем что творим)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2017, 11:49

      Теперь достройку назвали адаптацией под новые миллиарды.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 19 января 2017, 11:14

      исправьте год в заглавии с 2022 на 2020

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Abbey Road 19 января 2017, 13:10

      В 2022 у нас будет свой ЕВРО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 января 2017, 10:21

      Чем дольше строишь(адаптируешь), тем больше зарабатываешь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 января 2017, 10:03

      Достраивать,что-ли будут?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 января 2017, 09:58

      Новые чиновники пришли наверное)

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 января 2017, 09:38

      еще на несколько миллиардов вырастет смета)

      0
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