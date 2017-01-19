«Зенит» будет адаптировать стадион «Крестовский» к Евро-2022

«Зенит» займется адаптацией стадиона «Крестовский» к чемпионату Европы-2020, о чем сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

В ближайшее время власти города передадут стадион футбольному клубу в управление и эксплуатацию на 49 лет. Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что эксплуатация стадиона на Крестовском острове будет обходиться клубу в 700 млн рублей в год.

Напомним, что «Крестовский» примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018. На европейском первенстве 2020 года стадион примет три встречи на групповом этапе и четвертьфинал.