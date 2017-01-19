Кубок Италии. «Лацио» забил четыре гола в ворота «Дженоа» и вышел в 1/4 финала

В игре 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа» победа досталась столичной команде. В составе хозяев отличились Филип Джорджевич, Уэсли Худт, Сергей Милинкович и Чиро Иммобиле. У гостей забивали Пинилья и Горан Пандев. В первом тайме Фелипе Андерсон не реализовал пенальти.
Таким образом, в четвертьфинале турнира римляне сыграют с «Интером».
Кубок Италии. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Джорджевич, 20; 2:0 – Худт, 31; 2:1 – Пинилья, 41; 2:2 – Пандев, 45; 3:2 – Милинкович, 70; 4:2 – Иммобиле, 75.
Источник: Бомбардир.ру