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    Кубок Италии. «Лацио» забил четыре гола в ворота «Дженоа» и вышел в 1/4 финала

    В игре 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа» победа досталась столичной команде. В составе хозяев отличились Филип Джорджевич, Уэсли Худт, Сергей Милинкович и Чиро Иммобиле. У гостей забивали Пинилья и Горан Пандев. В первом тайме Фелипе Андерсон не реализовал пенальти.

    Таким образом, в четвертьфинале турнира римляне сыграют с «Интером».

    Кубок Италии. 1/8 финала

    Лацио — Дженоа — 4:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Джорджевич, 20; 2:0 – Худт, 31; 2:1 – Пинилья, 41; 2:2 – Пандев, 45; 3:2 – Милинкович, 70; 4:2 – Иммобиле, 75.

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 00:54
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 19 января 2017, 01:13

      жду следующей игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 января 2017, 01:08

      Красавцы орлы!

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