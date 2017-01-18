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    Пиоли: «Это был красивый матч»

    Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли остался доволен результатом встречи 1/8 финала Кубка Италии против «Болоньи».

    «Это был красивый матч, в котором было много голевых моментов. Все было в наших руках, но ход игры показал, что малейшая потеря концентрация может привести упущенной победе.

    Но мы не опустили руки и продолжили играть в атаке. Теперь можно сосредоточиться на чемпионате», – приводит слова Пиоли Sky Sport.

    Матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» – «Болонья» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время. Соперником миланцев по четвертьфиналу будет победитель пары «Лацио»«Дженоа».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 07:30
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