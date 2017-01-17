Диего Коста вернулся к тренировкам с основой «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основной командой. В течение последних двух дней испанец занимался индивидуально. Главный тренер синих Антонио Конте принял решение допустить 28-летнего игрока до тренировок наравне с остальными футболистами после медицинского осмотра.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте Косты и итальянского специалиста. По информации СМИ, форвард отказывался тренироваться, ссылаясь на проблемы со спиной. Позже стало известно, что игрок получил очень выгодное предложение от одного из китайских клубов и пропуск тренировок мог быть связан именно с этим.

Позже Конте опроверг ссору с Костой, подтвердив, что нападающий действительно занимается отдельно от общей группы по причине проблем со спиной.

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