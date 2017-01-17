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    Диего Коста вернулся к тренировкам с основой «Челси»

    Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основной командой. В течение последних двух дней испанец занимался индивидуально. Главный тренер синих Антонио Конте принял решение допустить 28-летнего игрока до тренировок наравне с остальными футболистами после медицинского осмотра.

    Напомним, ранее сообщалось о конфликте Косты и итальянского специалиста. По информации СМИ, форвард отказывался тренироваться, ссылаясь на проблемы со спиной. Позже стало известно, что игрок получил очень выгодное предложение от одного из китайских клубов и пропуск тренировок мог быть связан именно с этим.

    Позже Конте опроверг ссору с Костой, подтвердив, что нападающий действительно занимается отдельно от общей группы по причине проблем со спиной.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: Skysports

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    17.01.2017 20:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 17 января 2017, 21:53

      увидев ЛЁНЮ испугался,что по его душу пришли и вылечился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 17 января 2017, 21:50

      Ура!

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 21:14

      одумался

      не будь проституткой ,как некоторые сбежавшие в китай

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 января 2017, 21:09

      слуцкий выличил

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > giluxa1963 17 января 2017, 21:13

      он даже не знает кто это

      0
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