В Шереметьево появятся новые рулежные дорожки и перроны к старту ЧМ-2018

Московский аэропорт Шереметьево ожидают изменения перед чемпионатом мира-2018. В частности, будут построены новые рулежные дорожки для самолетов и увеличится часть перронов.

«Эти работы связаны с ростом пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», – рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий порталу стройкомплекса Москвы.

Проект получил положительное заключение экспертизы в сжатые сроки.