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    В Шереметьево появятся новые рулежные дорожки и перроны к старту ЧМ-2018

    Московский аэропорт Шереметьево ожидают изменения перед чемпионатом мира-2018. В частности, будут построены новые рулежные дорожки для самолетов и увеличится часть перронов.

    «Эти работы связаны с ростом пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», – рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий порталу стройкомплекса Москвы.

    Проект получил положительное заключение экспертизы в сжатые сроки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 13 января 2017, 10:22

      Прямо таки футбольная новость) желтуха ,а не новостник бомбардир(((

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