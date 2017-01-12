Скончался экс-главный тренер сборной Англии Грэм Тэйлор

В возрасте 72 лет умер английский футбольный специалист Грэм Тэйлор, занимавший должность главного тренера сборной Англии в период с 1990 по 1993 год.

Игровая карьера Тэйлора прошла в «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити». В 1972 году защитник завершил карьеру из-за травмы бедра. В качестве тренера англичанин добился наибольших успехов с «Уотфордом»: приняв команду четвертого дивизиона в 1977 году, он вывел «шершней» в высшую лигу страны.