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    Домашние еврокубковые матчи «Шахтера» будут проходить в Харькове

    «Шахтер» будет проводить еврокубковые матчи на харьковской арене «Металлист». Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» была «Арена Львов».

    «Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую – уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть», – сказал Палкин.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    12.01.2017 11:53
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