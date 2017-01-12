Домашние еврокубковые матчи «Шахтера» будут проходить в Харькове

«Шахтер» будет проводить еврокубковые матчи на харьковской арене «Металлист». Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» была «Арена Львов».

«Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую – уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть», – сказал Палкин.