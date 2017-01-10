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  • Карпин с пониманием относится к расширению числа команд-участниц чемпионата мира

Карпин с пониманием относится к расширению числа команд-участниц чемпионата мира

10 января 2017, 16:24
5

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира не приведет к снижению престижа турнира. Сегодня Совет ФИФА одобрил расширение списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.

«К расширению числа команд — участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадет престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее», – заявил Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Max Urbanov
1484061902
Честно сказать, я вот считаю, что нужно пару команды из Европы убрать и пару из Южной Америки добавить. В 2014 году на ЧМ те же Венесуэла, Перу, Парагвай не попали, хотя на голову выше всяких Боснии, Греции и России (уж извините). Из всех представителей Южной Америки в плей-офф не вышла только сборная Эквадора.
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Юрий Крутько
1484062862
48 команд-это перебор.У игроков спросили бы...Силы ведь у них не беспредельны,да и пресыщение просмотра футбола,тоже надо учитывать...
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pegas1276
1484124525
как всегда "гуру мирового футбола" высказал свое мнение ...
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афоня72
1484217136
Росия на проведении чемпионата Мира только денег больше заработает.
Ответить
афоня72
1484217542
Россия на проведении чемпионата Мира только денег больше заработает.
Ответить
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