Карпин с пониманием относится к расширению числа команд-участниц чемпионата мира

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира не приведет к снижению престижа турнира. Сегодня Совет ФИФА одобрил расширение списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.

«К расширению числа команд — участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадет престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее», – заявил Карпин.