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    Карпин с пониманием относится к расширению числа команд-участниц чемпионата мира

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира не приведет к снижению престижа турнира. Сегодня Совет ФИФА одобрил расширение списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.

    «К расширению числа команд — участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадет престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее», – заявил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2017 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 января 2017, 13:39

      Россия на проведении чемпионата Мира только денег больше заработает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 января 2017, 13:32

      Росия на проведении чемпионата Мира только денег больше заработает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 11 января 2017, 11:48

      как всегда "гуру мирового футбола" высказал свое мнение ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 января 2017, 18:41

      48 команд-это перебор.У игроков спросили бы...Силы ведь у них не беспредельны,да и пресыщение просмотра футбола,тоже надо учитывать...

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 10 января 2017, 18:25

      Честно сказать, я вот считаю, что нужно пару команды из Европы убрать и пару из Южной Америки добавить. В 2014 году на ЧМ те же Венесуэла, Перу, Парагвай не попали, хотя на голову выше всяких Боснии, Греции и России (уж извините). Из всех представителей Южной Америки в плей-офф не вышла только сборная Эквадора.

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