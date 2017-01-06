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    Вальверде: «Вопрос о том, кто выйдет в четвертьфинал по-прежнему открыт»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде остался доволен домашней победой своей команды над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    «Эта игра получилось напряженной, как и всегда бывает во встрече с «Барселоной». Мы здорово провели первый тайм. Во втором мы продолжили в том же духе. Затем слово взял Месси, забив нам великолепный гол.

    Два удаления вынудило нас закрыться в обороне. И к концу встречи мы очень устали. К счастью, «Барселона» не сумела забить второй мяч и теперь у нас есть небольшое преимущество в противостоянии.

    «Атлетик» не первый раз играет с такой тактикой против «Барселоны». Это лучший наш план на игру с каталонцами. Матчи на «Камп Ноу» всегда тяжелы, но зато теперь у нас есть небольшой перевес в счете. Вопрос о том, кто выйдет в четвертьфинал по-прежнему открыт, но мы довольны исходом сегодняшнего матча», – сказал после матча Вальверде.

    Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Football Espana

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    06.01.2017 06:31
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