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Абрамов: «Витсель попал в рай»

5 января 2017, 23:28
9

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Напомним, сумма трансфера составила 21 миллион евро. В своем новом клубе бельгиец за три года заработает 80 миллионов.

– Вы разделяете мнение, что Аксель Витсель, предпочтя переходу в «Ювентус» космические деньги в Китае, предал мечту?

– Не разделяю. Мечта имеет определенные границы. Витселю на днях 28 – это предел по европейским меркам для больших переходов. Следующий трансфер уже не будет возможностью получить большой контракт. У Витселя хорошая профессиональная судьба. Он поиграл в хороших клубах, в том числе, в «Зените». Выступал в Лиге чемпионов, Лиги Европы. Его заметили, о нем говорили. Играть ему на таком уровне еще года три. От силы четыре. После этого профессиональная карьера, по сути, заканчивается. Витсель больше никому не будет нужен. Поэтому он выбрал вариант с Китаем.

– Неужели Витсель до этого не заработал себе и своим детям на жизнь?

– Заработал. Но ему предложили такие деньги… Он за два года в Китае заработает больше, чем за все предыдущие годы! Китайцы – очень мудрые люди. Они предлагают суммы, которые перебивают все границы. Допустим, в Италии Витселю давали 5 миллионов евро, а они дают в пять раз больше.

– Вы не считаете, что он выбрал деньги, еще переходя в «Зенит» из «Бенфики», а не в какой-то топовый клуб большой пятерки европейских чемпионатов?

– Я бы предостерг вас от того, чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай.

Источник: «Советский спорт»
Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Pourport
1483648553
Китайцы – очень мудрые люди)))
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порт
1483649561
Там наверное хорошо.
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baden69
1483650013
На сей раз абсолютно согласен с вышеуказанным оратором. "Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай." Хоть далеко не всегда с ним согласен, но на сей раз он попал в точку. Витсель выбрал для себя, детей и, возможно, внуков безбедное существование в современном мире. Его осудить могут только совсем больные люди, т.к. он не суперзвезда, которая востребована во всех топ-клубах Европы, с суперокладом! Играть ему на определенном уровне не более 5 лет. А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА!!! Где бы он не играл, о нем забудут через год-два, а деньги решают если не все, то очень многое...
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Амба Нагорск
1483651088
Сгинул вместе с Халком
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Басмачи
1483665445
молодец !!! не понимаю людей который считает чужие денег если ВЫ сами играли футбол Вам уже 28-29 лет и такое приглашение хот из африки в первом же шансе улетели туда семью же надо кормит а ВЫ говорите ювентус ювентус и что даст этот ювентус может сидел на лавке после полученной траммы и что дальше
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G00lRus
1483668488
Вот скажи мне американец:"в чем сила, разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах".
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нейтральныйкакникто
1483671853
Вот суть современного футбола , особенно тех футболёров , кто прошёл через РФПЛ-деньги и деньги.Зачем им и 1-е места и кубки с титулами-они пришли в футбол за деньгами а не ради игры и болельщиков
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neofizer
1483672681
баблохват..
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zadira56
1483683976
Правильно сделал!
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