Абрамов: «Витсель попал в рай»

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Напомним, сумма трансфера составила 21 миллион евро. В своем новом клубе бельгиец за три года заработает 80 миллионов.

– Вы разделяете мнение, что Аксель Витсель, предпочтя переходу в «Ювентус» космические деньги в Китае, предал мечту?

– Не разделяю. Мечта имеет определенные границы. Витселю на днях 28 – это предел по европейским меркам для больших переходов. Следующий трансфер уже не будет возможностью получить большой контракт. У Витселя хорошая профессиональная судьба. Он поиграл в хороших клубах, в том числе, в «Зените». Выступал в Лиге чемпионов, Лиги Европы. Его заметили, о нем говорили. Играть ему на таком уровне еще года три. От силы четыре. После этого профессиональная карьера, по сути, заканчивается. Витсель больше никому не будет нужен. Поэтому он выбрал вариант с Китаем.

– Неужели Витсель до этого не заработал себе и своим детям на жизнь?

– Заработал. Но ему предложили такие деньги… Он за два года в Китае заработает больше, чем за все предыдущие годы! Китайцы – очень мудрые люди. Они предлагают суммы, которые перебивают все границы. Допустим, в Италии Витселю давали 5 миллионов евро, а они дают в пять раз больше.

– Вы не считаете, что он выбрал деньги, еще переходя в «Зенит» из «Бенфики», а не в какой-то топовый клуб большой пятерки европейских чемпионатов?

– Я бы предостерг вас от того, чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай.