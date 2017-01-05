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    Абрамов: «Витсель попал в рай»

    Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Напомним, сумма трансфера составила 21 миллион евро. В своем новом клубе бельгиец за три года заработает 80 миллионов.

    – Вы разделяете мнение, что Аксель Витсель, предпочтя переходу в «Ювентус» космические деньги в Китае, предал мечту?

    – Не разделяю. Мечта имеет определенные границы. Витселю на днях 28 – это предел по европейским меркам для больших переходов. Следующий трансфер уже не будет возможностью получить большой контракт. У Витселя хорошая профессиональная судьба. Он поиграл в хороших клубах, в том числе, в «Зените». Выступал в Лиге чемпионов, Лиги Европы. Его заметили, о нем говорили. Играть ему на таком уровне еще года три. От силы четыре. После этого профессиональная карьера, по сути, заканчивается. Витсель больше никому не будет нужен. Поэтому он выбрал вариант с Китаем.

    – Неужели Витсель до этого не заработал себе и своим детям на жизнь?

    – Заработал. Но ему предложили такие деньги… Он за два года в Китае заработает больше, чем за все предыдущие годы! Китайцы – очень мудрые люди. Они предлагают суммы, которые перебивают все границы. Допустим, в Италии Витселю давали 5 миллионов евро, а они дают в пять раз больше.

    – Вы не считаете, что он выбрал деньги, еще переходя в «Зенит» из «Бенфики», а не в какой-то топовый клуб большой пятерки европейских чемпионатов?

    – Я бы предостерг вас от того, чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2017 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 января 2017, 09:26

      Правильно сделал!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 января 2017, 06:18

      баблохват..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 января 2017, 06:04

      Вот суть современного футбола , особенно тех футболёров , кто прошёл через РФПЛ-деньги и деньги.Зачем им и 1-е места и кубки с титулами-они пришли в футбол за деньгами а не ради игры и болельщиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      G00lRus 6 января 2017, 05:08

      Вот скажи мне американец:"в чем сила, разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 января 2017, 04:17

      молодец !!! не понимаю людей который считает чужие денег если ВЫ сами играли футбол Вам уже 28-29 лет и такое приглашение хот из африки в первом же шансе улетели туда семью же надо кормит а ВЫ говорите ювентус ювентус и что даст этот ювентус может сидел на лавке после полученной траммы и что дальше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 января 2017, 00:18

      Сгинул вместе с Халком

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 6 января 2017, 00:00

      На сей раз абсолютно согласен с вышеуказанным оратором.
      "Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай."
      Хоть далеко не всегда с ним согласен, но на сей раз он попал в точку. Витсель выбрал для себя, детей и, возможно, внуков безбедное существование в современном мире. Его осудить могут только совсем больные люди, т.к. он не суперзвезда, которая востребована во всех топ-клубах Европы, с суперокладом! Играть ему на определенном уровне не более 5 лет.
      А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА!!!
      Где бы он не играл, о нем забудут через год-два, а деньги решают если не все, то очень многое...

      3
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      Рейтинг: +6306

      порт 5 января 2017, 23:52

      Там наверное хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 января 2017, 23:35

      Китайцы – очень мудрые люди)))

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