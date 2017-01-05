Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Судьба противостояния с «Севильей» еще не решена»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами после матча 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:0). Француз отметил, что его команда провела идеальный первый тайм.

    «Мы сыграли идеально, а особенно в первом тайме. Быстрый гол определенно добавил нам сил. Во второй половине мы продолжили в том же духе.

    Не могу говорить с уверенностью о том, что судьба противостояния уже решена, впереди ответный матч, это не чемпионат. В Севилье мы должны будем снова показать свой футбол, но это будет непросто», – отметил он.

    Напомним, что ответная встреча состоится 12 января.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11