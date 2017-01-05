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Зидан: «Судьба противостояния с «Севильей» еще не решена»

5 января 2017, 08:25

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами после матча 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:0). Француз отметил, что его команда провела идеальный первый тайм.

«Мы сыграли идеально, а особенно в первом тайме. Быстрый гол определенно добавил нам сил. Во второй половине мы продолжили в том же духе.

Не могу говорить с уверенностью о том, что судьба противостояния уже решена, впереди ответный матч, это не чемпионат. В Севилье мы должны будем снова показать свой футбол, но это будет непросто», – отметил он.

Напомним, что ответная встреча состоится 12 января.

Источник: Football Espana
Испания. Кубок Севилья Реал Зидан Зинедин
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