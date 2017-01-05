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    Хамес: «Я хочу остаться в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес принял окончательное решение не покидать мадридский клуб.

    О своих планах на будущее колумбиец заявил после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), в котором он отличился дублем.

    «Каждый футболист нашей команды хочет иметь игровую практику, и у каждого может быть неудачный период. Для меня сейчас начинается новый год. Я хочу остаться в «Реале», — сказал хавбек.

    Ранее неоднократно сообщалось о том, что колумбиец покинет Мадрид этой зимой.

    Источник: Marca

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    05.01.2017 07:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      100/500 6 января 2017, 19:39

      забивает останется,на лавочке окажется а потом куда то собирается!

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 10:03

      В китай пусть едет

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      Рейтинг: +673

      life85 > Sasha1086 6 января 2017, 02:09

      Там играть заставят , а тут лавочку греет и хорошо ...

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