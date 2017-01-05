Хамес: «Я хочу остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес принял окончательное решение не покидать мадридский клуб.

О своих планах на будущее колумбиец заявил после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), в котором он отличился дублем.

«Каждый футболист нашей команды хочет иметь игровую практику, и у каждого может быть неудачный период. Для меня сейчас начинается новый год. Я хочу остаться в «Реале», — сказал хавбек.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что колумбиец покинет Мадрид этой зимой.