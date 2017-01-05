Конте: «Очень жаль, что наша победная серия прервалась»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2). По словам специалиста, его команде нужно было прибавлять после двух пропущенных мячей.

«Мы знали, что можем проиграть, однако сегодня я увидел равную игру. «Тоттенхэм» забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго. Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул. В прошлом году они претендовали на победу в АПЛ, в этот раз им это также по силам.

После двух пропущенных голов вам, безусловно, нужно прибавлять. Моя команда лидирует в турнирной таблице, потому что мы много работаем. Премьер-лига – сложный в чемпионат, в котором важно продолжать трудиться постоянно», – сказал итальянец.