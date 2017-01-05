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    Конте: «Очень жаль, что наша победная серия прервалась»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2). По словам специалиста, его команде нужно было прибавлять после двух пропущенных мячей.

    «Мы знали, что можем проиграть, однако сегодня я увидел равную игру. «Тоттенхэм» забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго. Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул. В прошлом году они претендовали на победу в АПЛ, в этот раз им это также по силам.

    После двух пропущенных голов вам, безусловно, нужно прибавлять. Моя команда лидирует в турнирной таблице, потому что мы много работаем. Премьер-лига – сложный в чемпионат, в котором важно продолжать трудиться постоянно», – сказал итальянец.

    Источник: BBC

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    05.01.2017 01:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 января 2017, 10:06

      Бывает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 января 2017, 09:14

      Может теперь интрига какая-то появится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 5 января 2017, 03:36

      со следующего матча стартует новая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 января 2017, 02:07

      К сожалению, это должно было произойти когда-то..

      0
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