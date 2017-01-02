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    Симонян: «Пеле на всю жизнь запомнил игру Царева»

    Вице-президент РФС Никита Симонян поделился воспоминаниями о легендарном защитнике сборной СССР Викторе Цареве. Напомним, Царев скончался сегодня на 86-м году жизни.

    «Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.

    Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2017 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 января 2017, 19:14

      Да-Да-Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 января 2017, 15:38

      Покойся с миром!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 января 2017, 14:32

      мда, а нынешних защитников хрен кто запомнит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > mihail200606 2 января 2017, 16:51

      Игнашевича и Березутских все помнят ) кто-то с хорошо, а кто-то плохо )))

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