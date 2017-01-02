Симонян: «Пеле на всю жизнь запомнил игру Царева»

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился воспоминаниями о легендарном защитнике сборной СССР Викторе Цареве. Напомним, Царев скончался сегодня на 86-м году жизни.

«Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.

Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь», – сказал Симонян.