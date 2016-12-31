Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Филан: «Халл» все еще ищет игроков для усиления»

    Главный тренер «Халла» Майк Филан сообщил, что клуб все еще находится в поиске игроков, способных усилить состав команды нынешней зимой, дабы избежать вылета в Чемпионшип. На данный момент после 19-ти туров «тигры» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

    «Халл» все еще находится в поиске. Мы искали долгое время, пожалуй, с августа. Мы все знаем, что в январе тяжело купить качественных игроков.

    Мы клуб, который пытается прогрессировать, и мы стараемся привлечь новых футболистов, которые дадут команде дополнительный толчок», – сказал Филан.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.12.2016 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 