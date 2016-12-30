Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Биличу не нужен Эвра в «Вест Хэме»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич опроверг слухи относительно перехода Патриса Эвра в свой клуб.

    «В Европе на данный момент нет еще такого клуба, куда бы слухи отправляли так много игроков, как к нам! Практически каждого игрока, который доступен на трансферном рынке, отправляют в первую очередь в «Вест Хэм». В 95 процентов случаев – э то лишь слуха. Как и в случае с Эвра.

    Патрис отличный игрок, но у нас его позиция полностью закрыта. Мы не будем паниковать и постараемся пригласить пару игроков», – приводит слова Билича Sky Sports.

    В текущем сезоне Эвра провел шесть матчей в составе «Ювентуса» в Серии А и столько же в Лиге чемпионов. Его действующий контракт с туринцами рассчитан до середины 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2016 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 