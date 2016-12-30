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    Чемпионшип. «Астон Вилла» вырвала ничью против «Лидса», «Бертон» обыграл «Ротерхэм»

    В матче 24-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Лидсом», вырвав одно очко на последних минутах – 1:1. Единственный гол в составе клуба из Бирмингема с пенальти забил Джонатан Коджиа.

    В другой встрече тура «Бертон» в гостях добился победы над «Ротерхэмом» со счетом 2:1.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

    Астон Вилла – Лидс – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Янссон, 54; 1:1 – Коджиа, 85 (с пенальти).

    Ротерхэм – Бертон – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – О'Грэди, 36; 0:2 – Ирвин, 41; 1:2 – Адейеми, 45+3.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 00:45
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