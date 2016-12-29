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    Президент ФФУ: «Хотим поехать на чемпионат мира-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко затронул тему возможного отказа национальной команды от участия в чемпионате мира-2018 в России. Спортивные чиновники официального Киева продолжают надеяться, что ФИФА пересмотрит место проведения турнира.

    «Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать – ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

    Кто будет принимать решение – ехать или нет в Россию? Исполком ФФУ с учетом мнения общественности. Опять же это должно быть взвешенное решение. А если мы не получим права выступления, о чем мы вообще сейчас говорим? Будет чемпионат мира в России, не будет... Это компетенция международных органов. В моей компетенции – сделать все, чтобы нашей сборной были созданы лучшие условия для качественной подготовки к каждой игре и она показала лучший результат – заняла первое место в отборочной группе или прошла на чемпионат мира через плей-офф. А уже затем будем думать о других вопросах», – приводит слова Павелко Сегодня.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 12:25
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 января 2017, 20:33

      ФФУУУУУУ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 11 января 2017, 20:33

      ФУ ФУ ФУ ФФУ

      0
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 10 января 2017, 21:29

      Провокаторы хреновы. Какой вам ЧМ? Вы скоро за мячи драться будете, т.к. не за что будет покупать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 29 декабря 2016, 18:42

      Никогда желто-блокитные не отличались умом и сообразительностью! Хохол он и в Африке хохол. Им только в сале ковыряться да в помоях!!!!!

      2
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 29 декабря 2016, 18:39

      Пидр ты Павленко ! Я картошку продаю но не братьев . Продажный, лёг под европу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 29 декабря 2016, 17:52

      бендеровцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      витёчек 29 декабря 2016, 17:05

      у них к 2018г дальше россии на билет денег не хватит

      5
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      Рейтинг: +800

      forward33 29 декабря 2016, 17:02

      Мечтатель и фантазёр)))

      0
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      Рейтинг: +3141

      m40 29 декабря 2016, 16:38

      Действительно, ну вот зачем нагнетать? Твое дело- футбол. Вот и занимайся им. Скажи, что хотим поехать, а место проведения- не важно. Нет же, надо лизнуть нынешней власти. А если она сменится и придут другие люди? И тебя же сместят

      4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > m40 29 декабря 2016, 18:53

      Да прочитай внимательно. Тут админы видимо вообще невменяемые полностью. Он ни слова не сказал о том, что они не хотят ехать в Россию. Читай внимательно. Админы сами нагнетают обстановку блин.

      0
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Max Urbanov 10 января 2017, 21:35

      Да ты сам почитай внимательно. Он четко дает понять, что из-за санкций, допинга может поменяться хозяин ЧМ. И тут дело даже не в этом, а в том, что это чудовище по чьей-то указке разжигает костер. Недавно долбаные прибалты ляпнули про скелетон и у нас отняли ЧМ в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 29 декабря 2016, 16:04

      Нехер делать - пол намыт!

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 29 декабря 2016, 15:55

      название не совсем соответствует содержанию

      4
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