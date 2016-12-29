Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95 процентов

    Бетонные работы на строительстве стадиона чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге практически завершены. Такое заявление в интервью welcome2018.com сделал гендиректор компании-застройщика Тимур Уфимцев.

    «За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95 процентов. Оставшиеся 5 – это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы», – заявил он.

    Напомним, что арена в Екатеринбурге должна быть готова к 31 декабря 2017 года. Она примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 декабря 2016, 09:42

      Отлично! Работы по строительству стадиона в Екатеринбурге идут с опережением
      графика без шума и пыли, и самое главное без воровства денег.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 