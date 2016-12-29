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    Байи: «Моуринью – лучший тренер в мире, с ним приятно работать и учиться»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи поделился мнением о главном тренере манкунианцев Жозе Моуринью. По словам футболиста, португальский специалист является лучшим в мире.

    «Он выдающийся тренер, лучший в мире. С ним приятно работать и учиться. Я надеюсь, что все будет продолжаться так же, и я останусь в «МЮ» надолго. Я очень доволен моей командой и моими одноклубниками», – заявил 22-летний ивуариец.

    Источник: Skysports

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    29.12.2016 00:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 29 декабря 2016, 00:35

      дружище, ты мне нравишься как защитник МЮ. Но ты с другими известными тренерами не работал! Поэтому прогиб зафиксирован!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2016, 00:29

      Давай Байи не подкачай... У нас на тебя большие планы и надежды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ivanthebest 29 декабря 2016, 00:35

      Присоединяюсь.

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > ivanthebest 29 декабря 2016, 14:06

      И на Моуринью.

      0
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