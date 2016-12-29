Байи: «Моуринью – лучший тренер в мире, с ним приятно работать и учиться»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи поделился мнением о главном тренере манкунианцев Жозе Моуринью. По словам футболиста, португальский специалист является лучшим в мире.

«Он выдающийся тренер, лучший в мире. С ним приятно работать и учиться. Я надеюсь, что все будет продолжаться так же, и я останусь в «МЮ» надолго. Я очень доволен моей командой и моими одноклубниками», – заявил 22-летний ивуариец.