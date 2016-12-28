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    Бэрри: «Лестер» не похож на себя. Им будет сложно повторить успех»

    Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри считает, что «Лестеру» вряд ли удастся повторить прошлогодний успех в нынешнем сезоне.

    «Лестер» сейчас не похож на ту команду, которая была в прошлом сезоне. Теперь им будет сложно повторить свой успех, потому что случившееся происходит раз в жизни.

    Перед этим матчем мы знали, что победим. Нам нужно было лишь показать свой футбол и быть надежными при игре в обороне», – рассказал футболист после матча Sky Sports.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Эвертон» закончился со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 28 декабря 2016, 13:16

      ни то что сложно вообще невозможно

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