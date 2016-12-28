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    Хоу: «Не смогли справиться с атакующим трио «Челси»

    Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу считает, что его команде не хватило скорости, чтобы сдержать атакующее трио «Челси» в прошедшей встрече на «Стэмфорд Бридж».

    «Наша игровая модель помогла нам владеть мячом, контролировать игровые фазы, но если ты теряешь мяч, появляются сложности, а мы терял мяч много раз. Наша игровая схема позволила какое-то время конкурировать с «Челси». Мы не давали им создавать остроту на флангах и в центральных зонах в том виде, в каком они привыкли это делать.

    Азар был великолепен. На этот счет не может быть сомнений – его движение, его скорость при работе с мячом, его техника – все было на высшем уровне. Когда в вашей команде есть Азар, Педро и Виллиан, которые играют на контратаках с такой скоростью, это сложно для соперника. Вероятно, это тот игровой момент, с которым мы не сумели справиться», – сказал Хоу после игры.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    28.12.2016 08:54
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