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    Мхитарян назвал гол в ворота «Сандерленда» лучшим в своей карьере

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал гол, забитый им в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1). Напомним, футболист отправил мяч в сетку «ударом скорпиона».

    «Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это», – сказал футболист.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    27.12.2016 00:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 27 декабря 2016, 19:13

      красиво конечно, офсайт немного портитт

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 27 декабря 2016, 11:26

      Еще лучше и важнее будут голы!

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 27 декабря 2016, 10:30

      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 декабря 2016, 10:01

      когда ассистирует Ибра, то оффсайд автоматически отменяется

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 27 декабря 2016, 08:18

      Гол красавчик, хоть и из офсайда.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 декабря 2016, 08:08

      Оффсайд метровый почти, но гол всеравно шикарный !

      2
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 27 декабря 2016, 07:44

      Жаль конечно что из оффсайда будут говорить грязный гол, но за то какой шикарный!!! Интересно что теперь сделает мартиросян))

      1
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      Рейтинг: +191

      KROFF 27 декабря 2016, 07:40

      Я один, что-ли офсайд вижу?!

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > KROFF 27 декабря 2016, 17:55

      нет))

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 27 декабря 2016, 06:54

      ещё бы! с паса Ибры и не шикарный - такого быть не может!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 27 декабря 2016, 06:45

      Красивый гол

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