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    «Шахтер» поблагодарил Селезнева за сотрудничество

    «Шахтер» официально подтвердил переход нападающего Евгения Селезнева. Напомним, в мае этого года он вернулся в Донецк, заключив двухлетний контракт. Но вынужден был пересмотреть свои планы из-за малого количества игрового времени.

    «В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, забил в них 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея. «Шахтер» благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов», – говорится в заявлении клуба.

    31-летний футболист продолжит карьеру в турецком клубе «Карабюкспор».

    Источник: ФК «Шахтер»

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    26.12.2016 10:44
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