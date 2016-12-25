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    Гвардиола заявил о регрессе Стерлинга в последних матчах

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об игре полузащитника Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне. По его словам, англичанин сдал в предыдущие полтора месяца.

    «В игре против «Арсенала» Стерлинг показал тот уровень, который он демонстрировал в начале сезона. В предыдущие полтора месяца он играл похуже, но не стоит забывать, что Рахим еще молод. Ему необходимо набраться опыта и обрести стабильность.

    Стерлинг – ключевой футболист «Манчестер Сити», нам нужен этот парень», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    25.12.2016 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      K1slo 26 декабря 2016, 01:24

      Будущее Манчестера

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