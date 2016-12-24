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    Эллардайс получит 4 миллиона, если сохранит «Кристал Пэлас» в АПЛ

    В контракт главного тренера «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса включен пункт, согласно которому 62-летний специалист получит премию в размере 4 миллионов фунтов стерлингов в случае сохранения за «орлами» прописки в АПЛ по итогам текущего сезона.

    Напомним, Эллардайс пришел на смену Алану Пардью. После 17-ти туров «Кристал Пэлас» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: Daily Mail

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    24.12.2016 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 24 декабря 2016, 16:42

      Лёгкие деньги для Эллардайса. Халл, Суонси и Сандерленд делают всё, чтобы вылететь, орлам только и нужно - играть лучше чем эта троица бесполезностей.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 декабря 2016, 14:23

      Повысили ставку. В сборной ему обещали 3, но он начал воровать. Надеются, что если заплатить 4, то воровать не будет? Не знаю, с нашими чинушами этот фортель не проходит, все равно воруют.

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