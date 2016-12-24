Эллардайс получит 4 миллиона, если сохранит «Кристал Пэлас» в АПЛ

В контракт главного тренера «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса включен пункт, согласно которому 62-летний специалист получит премию в размере 4 миллионов фунтов стерлингов в случае сохранения за «орлами» прописки в АПЛ по итогам текущего сезона.

Напомним, Эллардайс пришел на смену Алану Пардью. После 17-ти туров «Кристал Пэлас» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.