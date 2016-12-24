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    Рыбка покинул киевское «Динамо»

    Киевское «Динамо» объявило об уходе из команды голкипера Александра Рыбки. У вратаря подошел к концу срок контракта, и он покинул украинский клуб на правах свободного агента.

    «Александр! Спасибо тебе за годы, проведенные в составе нашего клуба!

    Ты всегда сочетал в себе лучшие качества вратаря – уверенность, надежность, спокойствие и равновесие. Неоднократно ты спасал ворота нашей команды в решающие моменты, на радость тысячам болельщиков.

    Двери «Динамо» всегда были для тебя открыты, клуб охотно помог и поддержал тебя в самый сложный период твоей карьеры, за что ты отблагодарил его самоотверженным трудом на тренировках и готовностью в любой момент выйти на поле и помочь команде. Ярким свидетельством твоей успешной карьеры в нашем клубе являются трофеи и достижения, которые ты завоевал, выступая за «Динамо», став чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины», – говорится в сообщении на официальном сайте бело-синих.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    24.12.2016 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      druga7 25 декабря 2016, 00:30

      Просто чувак хотел похудеть. И этим разрушил себе карьеру.

      0
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 24 декабря 2016, 12:52

      Что-то у них там, судя по новостям, всё плохо. Все уходят - никто не приходит...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 декабря 2016, 11:42

      уплыл)

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 24 декабря 2016, 08:04

      Рыбкой?)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 07:39

      Звучит как похоронка

      0
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