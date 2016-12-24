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    Манчини: «Не спешу возвращаться к работе»

    Тренер Роберто Манчини, на данный момент находящийся без работы, рассказал о шансах возглавить «ПСЖ».

    «Надеюсь, 2017 год будет прекрасным. Посмотрим, что случится. Когда у тренера нет контракта с каким-либо клубом, появление слухов — обычное дело. Некоторые клубы переживают плохие времена, вот люди и придумывают связь между ними и тренерами. На самом деле, я не контактировал ни с одной командой. Насчет работы в «ПСЖ» не могу сказать ничего конкретного. В целом, не спешу возвращаться к работе», — цитирует Манчини Mediaset Premium.

    Последним клубом в карьере итальянца был «Интер», который он тренировал в период с 2014 по 2016 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 01:59
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