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    Смит: «На месте Моуринью не отпускал бы Шнейдерлина. Кэррику уже 35 лет»

    Комментатор Sky Sports Алан Смит считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит продавать полузащитника Моргана Шнейдерлина.

    «В «Саутгемптоне» он был одним из лучших опорником страны. Помимо оборонительной функции, он мог пойти вперед и забить гол. В Манчестере он определенно сдал. Если футболист не входит в планы тренера, он всегда захочет уйти. Если бы я был на месте Моуринью, не отпускал бы Шнейдерлина так легко. Ведь Майклу Кэррику уже 35 лет», — сказал Смит Sky Sports News HQ.

    Напомним, главным претендентом на Шнейдерлина является «Эвертон».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 01:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 декабря 2016, 13:05

      При всем уважении к игре Шнейдерлина за святых, после перехода в Юнайтед, он регрессирует...короче опустил планку...нужно избавляться от балласта. а Шнейдерлин и есть балласт...

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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 декабря 2016, 06:58

      про Кэррика он верно сказал, только Кэррик и Ибрагимович практически без перерыва играют, а без низ что будет с МЮ, страшно представить

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      Рейтинг: +94

      Frenzybm 24 декабря 2016, 01:59

      будет обидно, если уйдет.

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