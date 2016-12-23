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    «Шахтер» объявил об уходе Эдуардо

    Нападающий «Шахтера» Эдуардо покинул донецкий клуб. Об этом сообщается на официальном сайте украинской команды.

    У 33-летнего форварда, который перешел в «Шахтер» летом 2010 года из «Арсенала», истек срок контракта. За «горняков» футболист провел 173 матча, в которых забил 53 гола.

    «Шахтер» благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!» – говорится в сообщении донецкой команды.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    23.12.2016 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 23 декабря 2016, 18:42

      Логично, но хотя б одного форварда Шахтеру ещё надо покупать!

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 23 декабря 2016, 14:05

      ну он там не все 6 лет играл, уже уходил в Бразилию вроде и вернулся

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