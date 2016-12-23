«Шахтер» объявил об уходе Эдуардо

Нападающий «Шахтера» Эдуардо покинул донецкий клуб. Об этом сообщается на официальном сайте украинской команды.

У 33-летнего форварда, который перешел в «Шахтер» летом 2010 года из «Арсенала», истек срок контракта. За «горняков» футболист провел 173 матча, в которых забил 53 гола.

«Шахтер» благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!» – говорится в сообщении донецкой команды.