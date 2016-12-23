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    Систему видеонаблюдения на стадионе «Лужники» установят в начале 2017 года

    Продолжается реконструкция стадиона «Лужники». В начале следующего года на объекте начнется установка новейших систем видеонаблюдения.

    «Всего на стадионе будет установлено более тысячи камер различного типа: как классических, так и специальных — мультифокальных видеокамер, предназначенных для покрытия больших пространств. Специалисты по безопасности, находящиеся в ситуационном центре, будут наблюдать за трансляцией с трибун и при необходимости реагировать на происходящее.

    При необходимости запись с камеры можно будет просмотреть как общим планом, так и детализировать отдельные фрагменты. Все это позволит обеспечить высочайший уровень безопасности на трибунах арены», – рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин порталу стройкомплекса Москвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 11:31
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