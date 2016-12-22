«ПСЖ» согласовал с «Вольфсбургом» переход Дракслера за 36 миллионов

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает источник, стороны уже согласовали трансфер. Сумма перехода, который парижане планируют завершить до января, составит 36 миллионов евро.

Напомним, ранее футболист заявлял о желании покинуть немецкий клуб в ближайшее время. В нынешнем сезоне Дракслер провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.