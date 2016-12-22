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    «ПСЖ» согласовал с «Вольфсбургом» переход Дракслера за 36 миллионов

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает источник, стороны уже согласовали трансфер. Сумма перехода, который парижане планируют завершить до января, составит 36 миллионов евро.

    Напомним, ранее футболист заявлял о желании покинуть немецкий клуб в ближайшее время. В нынешнем сезоне Дракслер провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: L' Equipe

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    22.12.2016 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 декабря 2016, 21:35

      Походу Драхлер едет на полировку лавочки вместо Хёсе... Даже в нынешнем ПСЖ ему будет очень трудно выбороть место в основе...

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