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    Дракслер не может сделать выбор между «ПСЖ» и «Арсеналом»

    Хавбек «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер пока не может определиться со своим будущим. По информации СМИ, интерес к 23-летнему игроку проявляют «ПСЖ» и «Арсенал», однако сам он пока не готов сделать выбор в пользу одного из клубов. Как сообщил агент футболиста Роджер Виттманн, решение относительно нового места продолжения карьеры будет выбрано немцем до конца текущей недели.

    «Юлиан колеблется между «ПСЖ» и «Арсеналом». Все решится в ближайшие дни», – приводит слова Виттманна Bundesliga Spotlight.

    Контракт Дракслера с «волками» имеет юридическую силу до середины 2020 года. Его стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 декабря 2016, 17:11

      При таком стечении обстоятельств и при таком поведении буриданов осел плохо кончил.

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