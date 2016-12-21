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    Хитцфельд: «РБ Лейпциг» – это современная сказка»

    Экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Оттмар Хитцфельд назвал новичка чемпионата Германии «РБ Лейпциг» открытием года.

    «Предпосылкой успеха «РБ Лейпцига» являются далеко не деньги. У них есть своя уникальная концепция. Можно сказать, что «РБ Лейпциг» – это современная сказка.

    У многих клубов есть известные инвесторы и большие деньги, но им зачастую не хватает грамотной организации. Нужно покупать перспективных футболистов, а не дорогих игроков», – приводит слова Хитцфельда Blick.

    Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 10:54
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