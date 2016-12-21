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    Паунд: «Чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет перенести чемпионат мира-2018»

    Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд поделился мнением относительно реальности варианта с переносом чемпионата мира-2018 из России.

    «Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным», – сказал Паунд.

    Ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА уже начала предварительное расследование.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2016 10:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 28 декабря 2016, 22:36

      Ничего не перенсут уже

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 21 декабря 2016, 11:54

      Да все во всем мире употребляют допинг, увы но таковы реалии спорта, просто одним это можно, а другим нет.

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс > Dgad 21 декабря 2016, 12:17

      Я б сказал - одних ловят, других нет. То что весь проф. спорт на допинге - факт. Секрет Полишинеля.

      1
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev > Фесс 21 декабря 2016, 20:36

      Если бы мы англичан не обыграли в споре за ЧМ, не было бы и у нас спортсменов на допинге. Эта вся возня из-за того, что эти пидорасы никак смирится не могут и пытаются таки заполучить этот кусочек лакомый. Да и престижу будет такой удар нанесен нам, что они потом еще долго забавляться смогут, припоминая нам такой эпичный фейл.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 декабря 2016, 11:45

      не перенесут

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 21 декабря 2016, 11:16

      давно стало ясно что не перенесут. просто парочка депутатов пытаются сделать себе имидж на этом

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 11:11

      Если будет так и далее продолжаться и Мутко будет у вас и дальше рулить процессом, то не видать вам ЧМ, как своих ушей. Будет лучше, если его куда-нибудь из сферы спорта и футбола в частности, переместить. Чтобы глаза не мозолил.

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > zatonn 21 декабря 2016, 11:43

      Например в тюрьму,)

      4
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 21 декабря 2016, 10:51

      Вообще с такой истерией лучше пусть переносят куда-нибудь. Если Муток правду сказал и чемпионат застрахован, то хоть компенсация будет. А если не перенесут, многие просто байкотируют, и приедут к нам одни Гондурасы и Ираны. Вообще будет финиш.

      0
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha > Чермындыр 21 декабря 2016, 11:04

      Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай точно будут. Для Месси это последний чемпионат мира и, кстати, для Роналду тоже. Так что не нужно тут еврогейской пропаганды. Кроме пшеков, укропитеков с англичашками будут все. А проепалты вообще не отберутся.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 21 декабря 2016, 11:49

      Беларусь и Турция не приедут, не дураки. Они ничего из новоприобретенного не признали. Стоило Турции повздорить с ЕС, ВВП упал на 2%. Они знают, где бабки и технологии.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 21 декабря 2016, 12:08

      Привет, философ! Беларуси не светит ничего, не отберутся. Турки тоже.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 21 декабря 2016, 12:10

      Ты БОГ, ты уже решил, кто должен отобраться? Включи логику, если несколько команд бойкотируют, их нужно будет кем то заменить, из тех, кому не светит. Так?

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 21 декабря 2016, 12:25

      Думаешь Исландия не поедет. Они даже в ЕС не входят. А Белорусы, 5-е из 6. Франция, Голландия, Швеция, Болгария. Рано об этом говорить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 21 декабря 2016, 12:31

      Поэтому я тебя и спросил, ты Бог, вот именно рано говорить о том, кто пройдет, кто приедет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha > la verdad 21 декабря 2016, 12:56

      Какел, обозвавший себя по испански - истинной, это все равно что кусок дерьма в обертке Рошен. Даже не убого, а просто погано и на вид и по содержанию.

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 декабря 2016, 10:51

      Хочется ответить словами Евсеева после победы над Уэльсом...

      3
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      Рейтинг: +206

      aMur 21 декабря 2016, 10:50

      член, он и есть член, даже мок.

      -2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 21 декабря 2016, 10:39

      Очень много Европейцы разговаривать стали, пора вводить войска....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2530

      Чермындыр > Totti11 21 декабря 2016, 10:49

      Я смотрю ты смелый. Сам пойдешь в этих войсках в Европу?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 декабря 2016, 10:37

      С логистикой и стадионами точно проблем выше крыши и не решаются.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > kykyi 21 декабря 2016, 11:13

      перед олимпиадой тоже тявкали на неготовность. так что расслабься и жди, все будет норм.

      2
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      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > la verdad 21 декабря 2016, 11:27

      бабло твое вбухали??? если у тебя нет бабла, это твои проблемы.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sergey_86-76 21 декабря 2016, 11:29

      Ты за языком следи. оленевод не доделанный. После Олимпиады 80 Союз развалился и позору было на весь мир. После Сочи, до сих пор от паленой мочи уворачиваемся.
      Погугли 3/4, того что построили в Сочи. травой заросло. НОРМ!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sergey_86-76 21 декабря 2016, 11:31

      А чье же еще бабло вбухали. Или ты предполагаешь, что Мутко на "свои кровные" строит стадионы за 50 лярдов?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 21 декабря 2016, 12:13

      А ты ОИ - 80 застал? Союз не от этого развалился.
      И что за позор?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 21 декабря 2016, 12:16

      Застал. Учите матчасть.

      -1
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