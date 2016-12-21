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    «Вест Хэм» планирует арендовать двух нападающих «Манчестер Юнайтед»

    «Вест Хэм» планирует усилить свой атакующий потенциал. Одним из вариантов является приглашение сразу двух молодых нападающих «Манчестер Юнайтед»Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. Обоим может быть предложен переход на правах аренды. В Лондоне они смогут получить больше игровой практики.

    В текущем сезоне Марсьяль провел в английской Премьер-лиге 10 матчей, семь из которых в основном составе. В них он смог забить один гол. На счету Рэшфорда 14 матчей (восемь из них в основном составе). Он отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.12.2016 06:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 декабря 2016, 00:10

      80 лям сыграл и принес пользы меньше, чем воспитанник клуба...в этом весь сегодняшний МЮ

      -1
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      Рейтинг: +44

      dak180990 21 декабря 2016, 09:19

      Думаю не надо этого делать

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 21 декабря 2016, 08:47

      В принципе обоим переход пошел бы на пользу, но Моур не отпустит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 21 декабря 2016, 08:35

      Хорошее усиление будет для Вест Хэма!!!

      -2
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 21 декабря 2016, 08:32

      круто

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 декабря 2016, 08:29

      Получит Ибра травму и что будут делать?

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > kykyi 21 декабря 2016, 10:45

      В крайнем случае отзовут

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 декабря 2016, 08:05

      Я думаю не стоит отдать обоих !

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 21 декабря 2016, 07:38

      Пока там Златан-можно всех отдавать!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 декабря 2016, 07:12

      Обоих точно не отдадут!

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