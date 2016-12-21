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    Стерлинг: «Перед игрой с «Арсеналом» сказал Сане бить по воротам как можно чаще. И он забил»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Лероя Сане. Напомним, Сане отличился голом в матче АПЛ против «Арсенала» (2:1).

    «Для Сане непопадание в состав в начале сезона явно ему не помогало, но он справился с этим должным образом. Я рад за него. Перед началом матча с «Арсеналом» я сказал ему: «Если бы у меня был такой же удар, как у тебя, я бы бил по воротам каждую минуту, и никто бы не смог забрать у меня мяч. Если у тебя будет возможность, просто бей». И он забил свой гол», – сказал Стерлинг.

    Источник: Skysports

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    21.12.2016 01:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 декабря 2016, 09:16

      Луческу:

      "..перед матчем сказал Сане бить по воротам как можно чаще.
      А он..забыл.(("

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 декабря 2016, 08:04

      Стерлинг лукавит. Главное его преимущество не удар, а скорость, что он и показал. А по скорость побыстрее Стерлинга будет...

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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 декабря 2016, 08:01

      Я понимаю ошибки в тексте, к каждой статье. Но в заголовках! Это уже перебор.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 21 декабря 2016, 02:10

      перед игрок)))))))новый год уже отмечает бомбардир)))

      2
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