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    Мейтин: «Лига и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил о возможности отказа российской сборной и клубов от сборов на территории Турции в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.

    «Это новость последнего часа, пока не могу что-то сказать. Думаю, и лига, и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции. Возможно, завтра будет больше информации», — сказал Мейтин.

    Источник: Р-Спорт

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    19.12.2016 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 декабря 2016, 01:08

      Надо было убить посла что бы понять что там не безопасно ?? А та что там каждый день иногда по несколько тирактов ... а наши бараны туда едут целыми стопками как пушечное месо ... а почему ? ПОТОМУ ЧТО "ДЕШЕВО"!!!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 декабря 2016, 22:41

      Давно уже понятно, что с этими продажными базарниками нам не по пути!

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      Рейтинг: +25044

      bset 19 декабря 2016, 22:27

      Да там уже давно не безопасно. Только сегодня поняли?

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