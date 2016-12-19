Мейтин: «Лига и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции»

Надо было убить посла что бы понять что там не безопасно ?? А та что там каждый день иногда по несколько тирактов ... а наши бараны туда едут целыми стопками как пушечное месо ... а почему ? ПОТОМУ ЧТО "ДЕШЕВО"!!!
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил о возможности отказа российской сборной и клубов от сборов на территории Турции в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.
«Это новость последнего часа, пока не могу что-то сказать. Думаю, и лига, и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции. Возможно, завтра будет больше информации», — сказал Мейтин.