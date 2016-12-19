Мейтин: «Лига и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил о возможности отказа российской сборной и клубов от сборов на территории Турции в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.

«Это новость последнего часа, пока не могу что-то сказать. Думаю, и лига, и клубы будут обсуждать отказ от сборов в Турции. Возможно, завтра будет больше информации», — сказал Мейтин.