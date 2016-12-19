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    Буффон: «Возможно, я буду играть до 65 лет»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что пока не думает о завершении карьеры. 38-летний страж ворот отметил, что еще не ощущает себя старым. Действующий контракт футболиста с туринцами рассчитан до лета 2018 года. Ранее вратарь заявлял, что хочет выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира в России.

    «Мне 38 лет, но я вовсе не ощущаю себя стариком. В моей карьере было множество поражений, но они научили меня большему, нежели победы. Проигрыши делают меня более сосредоточенным.

    Не стоит оправдываться. Я допустил невероятно много ошибок, но я всегда имел храбрость их признать. Повесить бутсы на гвоздь через 10-15 лет? Возможно, я буду играть до 65», – сказал Буффон.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.12.2016 16:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 декабря 2016, 00:13

      Ты очень уважаемый человек на планете !!! Все будут рады,Джиджи...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 декабря 2016, 05:26

      этот может, красавчик ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:23

      Шуткует поди Джанлуиджи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 19 декабря 2016, 17:54

      Учитывая,что в боксе 45летнии на ринг выходят- на воротах стоять полегче) Правда ребра легко сломать,старость всё-таки..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      dredan > multi1984 19 декабря 2016, 18:00

      А в боксе тяжелей ребра сломать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 19 декабря 2016, 17:41

      Ибрагимовича возьми к себе в команду,он до 50 собирается играть ! А ,вообще,молодец !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 декабря 2016, 17:13

      Джиджи может
      Да и мы только рады будем

      3
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