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    Гюндоган: «Не беспокойтесь – я все еще жив»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был приятно удивлен тем фактом, что футболисты «горожан» вышли на матч 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1) в майках с его фамилией. Напомним, немец восстанавливается после повреждения крестообразных связок.

    «Спасибо моим партнерам. Конечно, поздравляю их с этой важной победой над «Арсеналом». Не беспокойтесь – я все еще жив», – написал Гюндоган на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    18.12.2016 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 19 декабря 2016, 10:30

      Значит имеет уважение в команде. Молодец!

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