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    Депутат Госдумы: «Промежуточная цель допингового скандала – отнять у России ЧМ-2018»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о причинах появления в иностранных СМИ информации об употреблении российскими спортсменами допинга. По его словам, промежуточной целью подобных скандалов является отнятие у России проведения чемпионата мира-2018.

    «Политика, которая ведется в течение последних полутора лет, должна к чему-то привести. Пока ее итоги таковы: легкоатлетов и всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио, у нас отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону, теперь поднимается вопрос по поводу биатлона, и пока мы не понимаем, будут ли дисквалифицированы определенные спортсмены или снова это отразится на всем Союзе биатлонистов России.

    Я считаю, что глобальная цель всех допинговых скандалов – полное отстранение России от мирового спорта, а промежуточная – отнять чемпионат мира по футболу», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2016 22:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4

      Milanello7 19 декабря 2016, 08:48

      Этой диктаторской власти самим выгодно оградиться от остального мира и долбать нас дальше

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 декабря 2016, 07:26

      Ведите себя, как порядочные люди и тогда все будет нормально. И хватит херню из тв нести.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 декабря 2016, 22:22

      Жрать допинга нужно меньше, а если жрете то будьте любезны не попасться, а теперь то что уж тут страхи наводить, ага кругом враги. Вон норвежских лыжников тоже на допинг трясут, что-то никто не пишет, что это политика и кто-то специально Терезу Ёхауг отстранил бедную надуманно. Не хер жрать!

      6
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Фан666 19 декабря 2016, 00:07

      В точку....кто не жрет тот и спит спокойно и не попадается

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Фан666 19 декабря 2016, 08:14

      Норвежцев - астматиков надо отстранять пожизнено.

      0
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