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    Сане и Ивоби выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала», в которых команды начнут центральный матч 17-го тура АПЛ.

    «Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Де Брюйне, Силва, Туре, Сане, Стерлинг.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косиельни, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Этихад Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

    Источник: Twitter

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    18.12.2016 18:30
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