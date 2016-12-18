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    ФИФА расследует причастность Мутко к допинговому скандалу

    Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении президента РФС Виталия Мутко.

    Как сообщает источник, в ФИФА хотят установить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, а именно футболистами.

    В случае, если следователи смогут найти доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, то его отстранят от любой футбольной деятельности. В таком случае чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

    Источник: Daily Mail

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    18.12.2016 11:51
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 декабря 2016, 17:16

      наших футболистов надо кнутом гонять а ведем речь о допинге

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sprint5 18 декабря 2016, 17:35

      Проблема не только в футболе. Если он, как министр спорта причастен к допингу, даже если это будет л. атлетика, то тут его и хлопнут.Футбол тоже спорт

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 декабря 2016, 17:38

      И шахматы!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 декабря 2016, 17:42

      Там уже Илюмжинова хлопнули, не переживай. А то, что он спортивный функционер и причастен к допингу будет достаточно.
      Не нравиться, организуй свою ФИФА. ДНР,ЛНР,НАУРУ,Приднестровье, ну еще парочку найдешь сам.

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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 19 декабря 2016, 17:24

      Что есть НАУРУ?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 19 декабря 2016, 17:26

      Ты слово науру набрал на компе. так набери его еще раз, только в поисковике. ЛОДЫРЬ!

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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 19 декабря 2016, 17:35

      Объясни. Я тупой.

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 19 декабря 2016, 17:41

      Я к тебе репетитором не устраивался. Ты прочитал в вики, что есть науру или нет? А за честность, хвалю. Микрогосударство, которое за сущие копейки от РФ признало независимость Абхазии и Ю. Осетии. Оно за 30 серебренников, что хочешь сделает. Наш СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР и друг.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 19 декабря 2016, 17:58

      Не читал. Не знал. Ты либерал?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 19 декабря 2016, 18:00

      Что ты подразумеваешь под словом "либерал", давай определимся в терминах.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 19 декабря 2016, 21:03

      Давай на другой ветке общаться.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 19 декабря 2016, 21:05

      Пиши.

      -1
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 18 декабря 2016, 16:59

      Может хотя-бы они уберут этого мудко

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 18 декабря 2016, 16:42

      ребята не беспокойтесь НИ КТО НИЧЕГО НЕ ОТБЕРЁТ а эти англосаксы показали очередной раз свою гомосексуальную и подленькую натуру!

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 18 декабря 2016, 16:19

      Добился своего ! Теперь стадион в Питере можно будет ещё несколько лет строить !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 18 декабря 2016, 15:21

      хрен вам а не ЧМ 2018

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 декабря 2016, 15:20

      гандоны блять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 декабря 2016, 13:51

      Мутко - дорогой наш человек. Как он дорог нашему российскому спорту.....

      3
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      Рейтинг: +232

      hofman 18 декабря 2016, 13:49

      Допинг у нашей сборной) если только морфий, глядя с какой скоростью они передвигаются по полю)

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 декабря 2016, 13:39

      Может они спасут наш спорт и закроют его.

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 18 декабря 2016, 13:34

      Может прихлопнут ?

      0
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