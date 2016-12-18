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    Флорес: «Настраиваю команду на победу в матче с «Барселоной»

    Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес считает, что его подопечные способны обыграть «Барселону» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

    «Для того чтобы что-то произошло, нужно представлять, каким образом это можно воплотить в реальность. В течение недели я себя настраиваю исключительно победу. Часто представляю себе результат. Понимаю, насколько сложно будет обыграть «Барселону». Но главное в том, чтобы в это верили футболисты», — сказал специалист.

    Напомним, что каталонское дерби состоится сегодня, 18 декабря. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Marca

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    18.12.2016 07:47
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