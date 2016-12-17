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    Дракслер планирует перейти в «ПСЖ»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер в ближайшее трансферное окно может перебраться во французскую Лигу 1, передает Eurosport.fr. Сообщается, что футболист планирует перейти в «ПСЖ» и уже начал изучение французского языка.

    О своем намерении 23-летний хавбек рассказал голкиперу парижан Кевину Траппу.

    Дракслер выступает за «Вольфсбург» с 2015 года, на его счету 28 матчей и шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 18 декабря 2016, 01:08

      Дракслер хочет Скорее Войти в состав ПСЖ. Иначе за плохую игру фанаты Вольфсбурга очень Скоро Войдут в Него и Во всю команду

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