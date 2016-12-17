Дракслер планирует перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер в ближайшее трансферное окно может перебраться во французскую Лигу 1, передает Eurosport.fr. Сообщается, что футболист планирует перейти в «ПСЖ» и уже начал изучение французского языка.

О своем намерении 23-летний хавбек рассказал голкиперу парижан Кевину Траппу.

Дракслер выступает за «Вольфсбург» с 2015 года, на его счету 28 матчей и шесть голов.