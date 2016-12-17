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    Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, провел пресс-конференцию и не смог сдержать слез

    Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, провел пресс-конференцию. На ней футболист не смог сдержать слез, объявив, что продолжит профессиональную карьеру в честь погибших партнеров по команде.

    Напомним, трагедия произошла 29 ноября. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Еще шестерых удалось спасти. В числе выживших – три футболиста «Шапекоэнсе».

    Источник: Twitter

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    17.12.2016 22:51
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