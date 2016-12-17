Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, провел пресс-конференцию и не смог сдержать слез

Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, провел пресс-конференцию. На ней футболист не смог сдержать слез, объявив, что продолжит профессиональную карьеру в честь погибших партнеров по команде.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Еще шестерых удалось спасти. В числе выживших – три футболиста «Шапекоэнсе».