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    Тиаго Силва: «ПСЖ» потерял немного уверенности в себе, это правда»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал поражение в рамках 18-го тура Лиги 1 от «Генгама» (1:2). По словам футболиста, парижане потеряли уверенность в себе, но полны решимости исправить эту ситуацию.

    «Матч был равным. Второй гол мы пропустили после нашего углового, тогда исход матча был предрешен. Но мы должны продолжать работать, нужно сохранять концентрацию и постараться выиграть последний матч до перерыва, чтобы вернуться в январе с новыми силами. Да, мы потеряли немного уверенности в себе, это правда. Но нельзя опускать руки. У нас отличная команда, отличный коллектив. Вместе нам будет проще исправить сложившуюся ситуацию», – сказал бразилец.

    «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: L' Equipe

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    17.12.2016 21:41
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