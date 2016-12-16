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    Канделаки: «Матч ТВ» — не государственный канал. Перед нами стоят задачи по выходу на самоокупаемость»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что телеканал не является государственным. По ее словам, одна из главных задач «Матч ТВ» – выйти на самоокупаемость.

    — «Матч ТВ» дотационный?

    — Еще раз подчеркну, что мы являемся коммерческим ресурсом и бизнес-ориентированным подразделением холдинга. «Матч ТВ» — не государственный канал. Мы работаем по согласованному плану и выполняем все показатели, которые были перед нами поставлены акционерами, в том числе и финансовые.

    — Президент сказал, что создается новый телеканал, естественно, бюджет выделил и так далее, очевидно все же.

    — Канал создан по указу президента, но финансирует его АО «Газпром-медиа Холдинг», которое не является государственным. Перед нами стоят очень четкие задачи по выходу канала на самоокупаемость. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. «Почему вы нас не снимаете? У вас же задача популяризовать спорт», — любимый вопрос федераций и клубов. Но еще есть задача выйти на самоокупаемость. Риски колоссальны в этой области: есть много спорных макро– и микроэкономических показателей, но мы все тщательно оцениваем с точки зрения вложения финансов и дальнейшей коммерческой отдачи.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.12.2016 14:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 16 декабря 2016, 20:50

      Когда её выгонят уже? Надоела хуже горькой редьки.

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 16 декабря 2016, 17:00

      вот теперь и ,,спорт-бокс,, за просмотр футбольных матчей берет плату, все на деньги все.....!

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 декабря 2016, 15:45

      где баба там провал

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 16 декабря 2016, 16:36

      Например М. Тетчер, А. Меркель.

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      Рейтинг: +1518

      Тазит > kykyi 16 декабря 2016, 16:44

      Это не бабы, это дамы...

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 декабря 2016, 15:23

      Газпром медиа->Газпробанк-> Газпром. Вся ваша шарашка и все ваши действия в конечном итоге контролируется Газпромом(гос. компанией) и все ваши убытки покрываются если не напрямую из казны (гос субсидии) то повышением внутренних тарифов на энергоносители или уменьшение налогов Газпрома в казну, из за того, что они покрывают ваши убытки. Так что не надо молотить, что вы не государственная компания ( независимая, частная).

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 16 декабря 2016, 14:44

      Канделаки - первоначальная ошибка в создании этого канала вещания.

      1
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